«Даже не смешной!» Штайнер объяснил, что его не устраивает в Лэнсе Стролле

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, что его не устраивает в пилоте «Астон Мартин» канадце Лэнсе Стролле.

«Является ли Лэнс худшим гонщиком на стартовой решётке прямо сейчас? А кто может быть хуже Стролла? Всегда говорил о том, что он неплохой пилот. У меня больше претензий к тому, как он относится к гонкам, чем к его пилотированию.

Создаётся такое ощущение, что Лэнс на самом деле не получает удовольствия от гонок и не пытается доставить фанатам хоть какую-то радость. Он даже не смешной! Не думаю, что Лэнс явно худший из всех нынешних гонщиков», — приводит слова Штайнера портал F1oversteer.