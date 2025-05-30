Хэмилтон отреагировал на намёк Вольфа на «Феррари» из-за ужесточения тестов на гибкость

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал недавнее высказывание руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа. Ранее глава немецкой команды высказал мнение, что «Скудерия» может выиграть больше других за счёт дополнительных тестов переднего крыла на гибкость, которые будут проводиться начиная с Гран-при Испании.

«Я не знаю, с чего он так решил. Не знаю, что создало у него такое впечатление. Но надеюсь, что он прав. Хотя понятия не имею, на кого это повлияет, а на кого – нет. В «Мерседесе» это не имело особого значения», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Гран-при Испании проходит с 30 мая по 1 июня.

Материалы по теме Тото Вольф намекнул, кто может извлечь максимум от ужесточения требований к гибким крыльям

Главные новости дня: