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Албон — об ужине с Расселлом: он заказал самое дорогое блюдо. Да, я заплатил за него

Албон — об ужине с Расселлом: он заказал самое дорогое блюдо. Да, я заплатил за него
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29-летний пилот «Уильямса», представляющий Таиланд, Александер Албон рассказал, как прошёл его ужин с 27-летним британским гонщиком немецкого «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Он заказал самое дорогое блюдо. Правда! Пасту с лобстерами, зато пропустил десерт, так что это в каком-то смысле уравнивает. Но было здорово. Весёлый вечер. Я заплатил, да. Как и должен был», — приводит слова Албона портал Racingnews365.

Албон таким образом принёс извинения Расселлу за то, что своей тактикой испортил британцу гонку Гран-при Монако. Албон ехал очень медленно, чтобы его напарник Карлос Сайнс создал отрыв для пит-стопа и не потерял позицию. Расселл из-за этого лишился шансов попасть в очковую зону.

В какой-то момент Расселл обогнал Албона с нарушением правил, срезав трассу, отказался вернуть позицию и получил штраф. После британец заявил, что сделал это намеренно, и пожаловался на трассу.

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