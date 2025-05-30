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Расселл ответил Албону, заявившему об оплате для Джорджа самого дорогого блюда в ресторане

Расселл ответил Албону, заявившему об оплате для Джорджа самого дорогого блюда в ресторане
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил гонщику «Уильямса» Александеру Албону насчёт оплаты счёта в ресторане. Албон таким образом принёс Расселлу извинения за то, что своей тактикой в Монако испортил ему гонку. Александер ехал очень медленно, чтобы его напарник Карлос Сайнс создал отрыв для пит-стопа и не потерял позицию. Джордж из-за этого лишился шансов попасть в очковую зону.

Перед Гран-при Испании Александер рассказал, что Джордж заказал самое дорогое блюдо – пасту с лобстерами.

«Это было недостаточно дорого! Так что счёт определённо рассчитан ещё не до конца», — сказал Расселл на пресс-конференции.

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