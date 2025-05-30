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Сайнс — об Алексе Палоу: победитель «Инди-500» должен получить шанс показать себя в Ф-1

Сайнс — об Алексе Палоу: победитель «Инди-500» должен получить шанс показать себя в Ф-1
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Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс лестно высказался в адрес трёхкратного чемпиона IndyCar и победителя гонки «500 миль Индианаполиса» соотечественника Алекса Палоу, который представляет команду Chip Ganassi Racing.

«Тот, кто способен победить в «Инди-500», по крайней мере, должен в какой-то момент получить шанс показать свои способности и в Формуле-1. Всегда очень сильно ценил Алекса, поскольку я был его товарищем по команде. И то, что он делает в США, достойно восхищения.

Алекс весьма хорош, исходя из того, как доминирует в IndyCar. Конечно, Формула-1 — это совершенно другая дисциплина, другой мир, но я не испытываю ничего, кроме уважения и восхищения к тому, что он делает в IndyCar», — приводит слова Сайнса портал ESPN.

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