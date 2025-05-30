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На ГП Испании команды Ф-1 протестируют новый метод для упреждения возгорания травы

На ГП Испании команды Ф-1 протестируют новый метод для упреждения возгорания травы
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Команды Формулы-1 на предстоящем Гран-при Испании проведут испытания стальных пластин, которые располагаются под днищем болидов, по инициативе Международной автомобильной федерации (ФИА) для упреждения возгорания травы. Об этом сообщает издание The Race.

Отметим, что ранее с проблемой возгорания сухой травы в Формуле-1 столкнулись на этапе в Японии. Тогда причиной возгорания были искры от титановых пластин.

Опасения в ФИА усилились из-за того, что в этом году команды научились прижимать болиды ближе к земле, в результате чего искры, отбрасываемые пластинами, стали возникать гораздо чаще. Считается, что основная проблема этого в материале пластин, а именно титане, который может сохранять высокую температуру длительное время. Поэтому его осколки могут также долго воздействовать на траву.

А сталь, в свою очередь, не достигает такой высокой температуры и остывает гораздо быстрее, поэтому вероятность возгорания ниже.

Идея перехода на стальные пластины обсуждалась на последнем заседании комиссии Формулы-1, но не получила единодушной поддержки команд. Мнение представителей команд таково, что в результате данного перехода вес болида увеличится на лишние 750 граммов. К тому же сам материал изнашивается гораздо быстрее титана, поскольку не является таким прочным.

Предлагался иной вариант для решения данной проблемы, а именно поливать траву водой или опрыскивать её антипреном, что будет даже дешевле.

Однако в ФИА намерены продолжить реализацию идеи с блоками, и оценка действия нового материала будет проведена на практике в Барселоне.

В своём первоначальном сообщении командам об этой идее перед заседанием комиссии Формулы-1 было изложено, как календарь будет разделён в зависимости от типов трасс, на которых будут проходить гонки: на некоторых Гран-при будут использоваться стальные пластины, а на некоторых — титановые.

Если испытания в Испании окажутся успешными, то в оставшейся части сезона чередование использования пластин будет следующим: стальные станут использоваться в Канаде, Австрии, Великобритании, Бельгии, Венгрии, Нидерландах, Италии, США, Мексике и Бразилии, а титановые — в Азербайджане, Сингапуре, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

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