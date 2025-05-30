Ферстаппен получил платиновую категорию от ФИА и может выступить в гонках GT

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил лицензию Международной автомобильной федерации (ФИА) с платиновым статусом, которая позволит ему выступать в соревнованиях класса GT. Рейтинги классифицируются в зависимости от уровня соревнований. Различают категории следующих уровней: платиновая, золотая, серебряная и бронзовая.

Высшей категорией также обладают Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Ландо Норрис («Макларен»), Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»), Лэнс Стролл («Астон Мартин») и Франко Колапинто («Альпин»).

«Всё очень просто. Нужно заполнить форму, произвести оплату, и через неделю получаешь ответ», – приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Макс подтвердил, что подал заявку две недели назад, а затем пошутил: «Втайне я надеялся на бронзовую категорию. Я мог бы подать апелляцию на платиновую и, по крайней мере, получить серебро».

Предполагается, что Ферстаппен намерен выступить в шестичасовой гонке на «Нордшляйфе», которая состоится в августе.

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена: