Хорнер: будем реалистами — только один болид «Ред Булл» постоянно борется за победу

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался насчёт пилота своего коллектива японца Юки Цуноды.

«Будем реалистами — только один из наших болидов постоянно борется за победу. У Макса по-прежнему есть шансы на победу в гонках, а Юки поддерживает его, как может.

Юки отлично вписывается в нашу команду. Он хороший парень, который вносит свой вклад в работу команды. Но если он хочет, чтобы его рассматривали в качестве напарника Макса на следующий год, Юки должен совершенствоваться.

Конечно, постоянные сравнения с Максом тяжело даются Юки. Не стоит недооценивать психологическое воздействие конкуренции с лучшим гонщиком Ф-1 на данный момент и, возможно, лучшим в истории. Пока что Юки держится молодцом, регулярно набирая очки», — приводит слова Хорнера издание Bild.