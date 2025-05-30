Хэмилтон ответил на вопрос, не пора ли «Феррари» забыть о нынешнем сезоне

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу подготовки команды к следующему сезону.

«Не пора ли «Феррари» забыть о 2025 годе и сосредоточиться исключительно на 2026-м? Это зависит не от меня. Думаю, мы и так работаем над автомобилем следующего года. Но не могу комментировать, готовы ли мы на 100%», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 63 очка. Его товарищ по команде Шарль Леклер располагается на пятой позиции (79 баллов).

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