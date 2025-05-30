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Педро де ла Роса объяснил, почему уверен в успехе «Астон Мартин»

Педро де ла Роса объяснил, почему уверен в успехе «Астон Мартин»
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Посол марки «Астон Мартин» Педро де ла Роса выразил уверенность, что команда добьётся успеха в следующем сезоне Формулы-1.

«У нас есть лучшие специалисты, которые помогут добиться прогресса. У нас есть отличные пилоты, которые работают на симуляторе. Они выполняют невероятную работу, как, например, Даниэль Джункаделла. Думаю, у нас есть всё необходимое. Я спокоен в этом отношении, но, очевидно, нам нужны такие люди, как Эдриан Ньюи, которые могут помочь нам со всеми необходимыми инструментами. Эдриан определил множество областей, в которых мы всё ещё можем добиться значительного прогресса», — приводит слова де ла Росы Mundo Deportivo.

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