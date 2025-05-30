Хорнер: в перспективе не вижу Ферстаппена нигде, помимо «Ред Булл». Ему комфортно здесь

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался насчёт слухов о возможном досрочном уходе четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота своего коллектива нидерландца Макса Ферстаппена на фоне неудачных выступлений в сезоне.

«Мы нисколько не обеспокоены на этот счёт. Макс очень чётко обозначил свою позицию внутри команды. Он чувствует себя с нами комфортно, и ему нравится работать здесь. Его менталитет такой же, как и наш — мы всегда хотим побеждать. В ближайшем будущем я не вижу его нигде, помимо «Ред Булл», — приводит слова Хорнера издание Bild.

Контракт нидерландского пилота с «быками» рассчитан до 2028 года.