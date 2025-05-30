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Росберг — об Алонсо: с его талантом он мог и должен был стать пятикратным чемпионом мира

Росберг — об Алонсо: с его талантом он мог и должен был стать пятикратным чемпионом мира
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал недавние слова гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Испанец эмоционально отреагировал на потерю позиций в ходе Гран-при Эмилии-Романьи, назвав себя самым невезучим гонщиком.

«Согласен ли я со словам Алонсо? Если говорить о карьере в целом, то нет, я бы не согласился с Алонсо. Гонщик сам создаёт свою удачу, а он не из тех, у кого это всегда получается по максимуму. С его талантом он мог и должен был стать пятикратным чемпионом мира», — сказал Робсерг в эфире Sky Sports.

Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1 (оба титула выигрывал с «Рено»).

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