Сборная Англии по футболу посетит гонку Гран-при Формулы-1 в Испании

Сборная Англии по футболу во главе с главным тренером команды немцем Томасом Тухелем посетит гонку девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Испании, которая состоится 1 июня в Барселоне, в преддверии матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Андоррой. Об этом сообщает портал GPblog.

К настоящему моменту лидером в личном зачёте Формулы-1 является пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, на счету которого 161 очко. Вторую позицию удерживает его напарник, британский пилот Ландо Норрис, который к настоящему моменту заработал 158 очков. Тройку сильнейших замыкает четырёхкратный чемпион Ф-1 и гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен, который имеет 136 очков на своём счету.