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Сборная Англии по футболу посетит гонку Гран-при Формулы-1 в Испании

Сборная Англии по футболу посетит гонку Гран-при Формулы-1 в Испании
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Сборная Англии по футболу во главе с главным тренером команды немцем Томасом Тухелем посетит гонку девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Испании, которая состоится 1 июня в Барселоне, в преддверии матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Андоррой. Об этом сообщает портал GPblog.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

К настоящему моменту лидером в личном зачёте Формулы-1 является пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, на счету которого 161 очко. Вторую позицию удерживает его напарник, британский пилот Ландо Норрис, который к настоящему моменту заработал 158 очков. Тройку сильнейших замыкает четырёхкратный чемпион Ф-1 и гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен, который имеет 136 очков на своём счету.

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