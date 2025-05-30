Рафаэль Камара взял поул в квалификации Формулы-3 в Испании
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Завершилась квалификация пятого этапа Формулы-3 в Испании. Лучшее время показал Рафаэл Камара из «Трайдента». Вторым был Никола Цолов из «Кампоса». Тройку сильнейших замкнул Лоренс ван Хупен («АРТ Гран-при»).
Формула-3. Испания. Квалификация
1. Рафаэл Камара («Трайдент») – 1.28.761.
2. Никола Цолов («Кампос») +0.216.
3. Лоренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +0.345.
4. Теофиль Наэль (Van Amersfoort Racing) +0.353.
5. Сантьяго Рамос (Van Amersfoort Racin) +0.389.
6. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +0.434.
7. Иван Домингес (Van Amersfoort Racing) +0.514.
8. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +0.530.
9. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +0.534.
10. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +0.566.
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