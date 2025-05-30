Юниор «Ред Булл» Линдблад выиграл квалификацию Формулы-2 в Испании, Монтойя — второй

Британский гонщик команды «Кампос» Арвид Линдблад стал лучшим в квалификации этапа Формулы-2 в Испании. Вторую позицию по итогам квалификации занял колумбиец Себастьян Монтойя из «Премы», третьим стал представитель «ДАМС» Куш Майни.
Формула-2. Испания. Квалификация
1. Арвид Линблад («Кампос») — 1:21.142
2. Себастьян Монтойя («Према»)
3. Куш Майни («ДАМС») +0.546
4. Роман Станек («Инвикта») +0.378
5. Алекс Данн («Роден») +0.598
6. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.401
7. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0.617
8. Люк Браунинг («Хайтек») +0.439
9. Джошуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0.675
10. Леонардо Форнароли («Инвикта») +0.536