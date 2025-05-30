Юниор «Ред Булл», который может заменить Лоусона, стал рекордсменом Формулы-2

Британский гонщик команды «Кампос» Арвид Линдблад стал самым юным обладателем поул-позиции в истории Формулы-2. Юниор «Ред Булл» в возрасте 17 лет стал самым молодым обладателем поула в истории серии.
Ранее авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд сообщил, что руководство «Ред Булл» планирует заменить новозеландского гонщика Формулы-1 Лиама Лоусона на Линдблада в «Рейсинг Буллз».
Формула-2. Испания. Квалификация
1. Арвид Линблад («Кампос») — 1:21.142
2. Себастьян Монтойя («Према»)
3. Куш Майни («ДАМС») +0.546
4. Роман Станек («Инвикта») +0.378
5. Алекс Данн («Роден») +0.598
6. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.401
7. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0.617
8. Люк Браунинг («Хайтек») +0.439
9. Джошуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0.675
10. Леонардо Форнароли («Инвикта») +0.536