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«Мой итальянский хуже, чем английский Бриаторе». Хорнер — о слухах про переход в «Феррари»

«Мой итальянский хуже, чем английский Бриаторе». Хорнер — о слухах про переход в «Феррари»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слухи о том, что «Феррари» предложила ему контракт.

«Конечно, лестно, когда тебя ассоциируют с другими командами, но моя приверженность «Ред Булл» является 100-процентной. Так было всегда и, безусловно, так будет в долгосрочной перспективе. Как и раньше, в этом бизнесе очень много домыслов о том, куда и откуда люди переходят. Думаю, в команде прекрасно знают, какова ситуация. Мой итальянский хуже, чем английский Флавио Бриаторе. Как я смогу там работать?» — приводит слова Хорнера Motorsport.

Напомним, ранее немецкая пресса сообщала, что представители команды Формулы-1 «Феррари» пару недель контактировали с Хорнером и предложили ему многолетний контракт.

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