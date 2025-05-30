Пиастри — быстрейший во второй тренировке Гран-при Испании, Норрис — четвёртый

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Испании. Вторым по итогам сессии стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третье время показал четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ландо Норрис проехал идентичный по времени круг с Ферстаппеном, но сделал это позже и стал четвёртым в протоколе.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал 11-м.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.12,760

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,286

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,310

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,310

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,500

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,538

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,541

8. Пьер Гасли («Альпин») +0,625

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0,640

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,734

11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,773

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0,832

13. Юки Цунода («Ред Булл») +0,923

14. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,961

15. Алекс Албон («Уильямс») +1,079

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,079

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,199

18. Эстебан Окон («Хаас») +1,245

19. Оливер Берман («Хаас») +1,366

20. Франко Колапинто («Альпин») +1,543.