Пиастри — быстрейший во второй тренировке Гран-при Испании, Норрис — четвёртый

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Испании. Вторым по итогам сессии стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третье время показал четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ландо Норрис проехал идентичный по времени круг с Ферстаппеном, но сделал это позже и стал четвёртым в протоколе.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал 11-м.
Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.12,760
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,286
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,310
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,310
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,500
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,538
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,541
8. Пьер Гасли («Альпин») +0,625
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0,640
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,734
11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,773
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0,832
13. Юки Цунода («Ред Булл») +0,923
14. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,961
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,079
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,079
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,199
18. Эстебан Окон («Хаас») +1,245
19. Оливер Берман («Хаас») +1,366
20. Франко Колапинто («Альпин») +1,543.