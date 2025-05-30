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«Давно не было такой хорошей пятницы». Марко доволен итогом тренировок Гран-при Испании

«Давно не было такой хорошей пятницы». Марко доволен итогом тренировок Гран-при Испании
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко остался доволен итогом пятничных тренировок Формулы-1 на Гран-при Испании для австрийской команды.

«Пелотон стал плотнее. «Феррари» и «Мерседес» подтянулись, мы — тоже. Но мы довольны, давно не было такой хорошей пятницы. Думаю, теперь в гонке многое решит тонкая настройка. Надо найти небольшие улучшения», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

По итогам первой тренировки Макс Ферстаппен показал второе время, во второй тренировке — остался третьим.

Напомним, 31 мая в Барселоне состоятся третья тренировка и квалификация, а в воскресенье — гонка Гран-при Испании.

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