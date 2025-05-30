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Хорнер рассказал, что должен сделать Цунода, чтобы остаться в «Ред Булл» в 2026 году

Хорнер рассказал, что должен сделать Цунода, чтобы остаться в «Ред Булл» в 2026 году
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что нужно сделать Юки Цуноде, чтобы сохранить место в команде в следующем сезоне.

«Мы должны быть реалистами. Только одна из наших машин постоянно претендует на победу. У Макса всё ещё есть все шансы выиграть титул пилотов, и Юки поддерживает его как может. Юки отлично подходит команде. Он хороший парень, который вносит большой вклад в работу команды, но если он хочет претендовать на место в «Ред Булл» в следующем году, ему придётся продолжать прогрессировать», — приводит слова Кристиана Хорнера Bild.

Напомним, Юки Цунода в нынешнем сезоне набрал всего 10 очков. На счету Ферстаппена 136 баллов, он располагается на третьем месте в личном зачёте.

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