Хорнер рассказал, что должен сделать Цунода, чтобы остаться в «Ред Булл» в 2026 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что нужно сделать Юки Цуноде, чтобы сохранить место в команде в следующем сезоне.

«Мы должны быть реалистами. Только одна из наших машин постоянно претендует на победу. У Макса всё ещё есть все шансы выиграть титул пилотов, и Юки поддерживает его как может. Юки отлично подходит команде. Он хороший парень, который вносит большой вклад в работу команды, но если он хочет претендовать на место в «Ред Булл» в следующем году, ему придётся продолжать прогрессировать», — приводит слова Кристиана Хорнера Bild.

Напомним, Юки Цунода в нынешнем сезоне набрал всего 10 очков. На счету Ферстаппена 136 баллов, он располагается на третьем месте в личном зачёте.