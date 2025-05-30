Йос Ферстаппен перевернулся на Ралли Скандинавии ERC, но надеется вернуться в гонку

Йос Ферстаппен, нидерландский экс-пилот Формулы-1, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, перевернулся во время пятничных спецучастков третьего этапа чемпионата Европы по ралли (ERC) — Ралли Скандинавии.

Соревнования проходят в Швеции.

Ожидается, что Ферстаппен-старший сможет продолжить выступления в субботу, хоть автомобиль и получил повреждения.

Лидирует в гонке после девяти спецучастков норвежец Эйвинд Бринильдсен. По итогам восьми спецучастков Ферстаппен-старший занимал 18-е место в общем зачёте.

Напомним, Ферстаппен-старший в нынешнем сезоне выступает на полном расписании в ERC.