«Не понимаю, почему я такой медленный». Цунода удивлён отставанием от Ферстаппена

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода остался в недоумении из-за отставания от Макса Ферстаппена во второй тренировке Гран-при Испании.

«Первый день в целом прошёл для меня довольно гладко. Думаю, я смог добиться прогресса между тренировками. Просто не понимаю, почему я такой медленный. По правде говоря, круг был довольно хорош, учитывая то, что это вторая тренировка и никто не выкладывается здесь на 100%. Но это явно не то отставание, которого я ожидал.

Сложно сказать, в чём проблема. С точки зрения баланса всё в порядке. Нам нужно посмотреть, что мы сможем улучшить, но пока всё довольно сложно. Надеюсь, мы сможем что-то найти. Я не совершал ошибку. Если бы совершил ошибку, то с таким результатом я был бы счастлив на самом деле. Но это не так. Возможно, ночь будет длиннее, чем обычно, но, очевидно, есть комендантский час. Постараюсь найти решение, но пока не понимаю», — приводит слова Цуноды RaceFans.