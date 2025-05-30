Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не понимаю, почему я такой медленный». Цунода удивлён отставанием от Ферстаппена

«Не понимаю, почему я такой медленный». Цунода удивлён отставанием от Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода остался в недоумении из-за отставания от Макса Ферстаппена во второй тренировке Гран-при Испании.

«Первый день в целом прошёл для меня довольно гладко. Думаю, я смог добиться прогресса между тренировками. Просто не понимаю, почему я такой медленный. По правде говоря, круг был довольно хорош, учитывая то, что это вторая тренировка и никто не выкладывается здесь на 100%. Но это явно не то отставание, которого я ожидал.

Сложно сказать, в чём проблема. С точки зрения баланса всё в порядке. Нам нужно посмотреть, что мы сможем улучшить, но пока всё довольно сложно. Надеюсь, мы сможем что-то найти. Я не совершал ошибку. Если бы совершил ошибку, то с таким результатом я был бы счастлив на самом деле. Но это не так. Возможно, ночь будет длиннее, чем обычно, но, очевидно, есть комендантский час. Постараюсь найти решение, но пока не понимаю», — приводит слова Цуноды RaceFans.

Материалы по теме
Хорнер рассказал, что должен сделать Цунода, чтобы остаться в «Ред Булл» в 2026 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android