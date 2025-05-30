Ферстаппен остался доволен итогами пятницы в Испании

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен итогами пятничных тренировок Гран-при Испании.

«Всегда приятно быть здесь, в Барселоне, и приятно гонять по этой трассе. Сегодня было достаточно жарко, особенно для комфортной работы с шинами. Думаю, это была нормальная пятница, мне было удобно за рулём. Но мы пока не там, где хотим быть, и просто продолжим работать над этим.

Всегда есть способы, с помощью которых мы можем найти лучшее время и максимизировать нашу производительность. Конечно, каждая трасса отличается, но мы идём к этому с настройкой машины. У меня были пятницы, когда что-то шло не так, но здесь всё достаточно позитивно», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба команды.