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Джордж Расселл: новая техническая директива замедлила «Макларен»

Джордж Расселл: новая техническая директива замедлила «Макларен»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о введении дополнительных тестов переднего крыла на гибкость начиная с Гран-при Испании.

«Наш темп на длинных отрезках выглядит не идеально. Это и есть наша цель — прибавить именно в гоночном темпе. Нам нужно изучить данные и понять, в чём мы отстаём по сравнению с нашими конкурентами. Директива? Она явно замедлила «Макларен». Отличные новости», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport-Magazin.

Напомним, начиная с Гран-при Испании 2025 года будут введены дополнительные тесты переднего антикрыла, что может привести к изменениям в раскладе сил в пелотоне Формулы-1.

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