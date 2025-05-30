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Колапинто объяснил последний результат в пятничных тренировках Гран-при Испании

Колапинто объяснил последний результат в пятничных тренировках Гран-при Испании
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Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто подвёл итоги пятничных тренировок, по итогам которых за ним остался худший результат.

«Не лучшая пятница с моей стороны. Обе тренировки получились достаточно сложными. У меня возникли проблемы с балансом, особенно на более жёстких шинах. Я был недоволен поведением машины, поэтому нужно изучить телеметрию и найти возможность прибавить завтра. Надеюсь, что найдётся простое решение, потому что у машины есть скорость на этой трассе.

В субботу за третью тренировку мне нужно будет найти решение перед квалификацией. Команда продолжит усердно работать, но я рассчитываю всё же обрести достойную скорость в субботу», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.

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