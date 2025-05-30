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Бриаторе отказался комментировать слухи о замене Колапинто на Шумахера

Бриаторе отказался комментировать слухи о замене Колапинто на Шумахера
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе отказался комментировать слухи о том, что Мик Шумахер может сменить Франко Колапинто в составе команды.

«Может ли Мик Шумахер получить место в «Альпин»? Следующий вопрос! Я не хочу это обсуждать», — сказал Флавио Бриаторе на пресс-конференции.

Шумахер сейчас выступает за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Напомним, Колапинто стал боевым гонщиком французской команды 7 мая в преддверии Гран-при Эмилии-Романьи. Его контракт с «Альпин» рассчитан на пять Гран-при. По итогам Гран-при Эмилии-Романьи аргентинец показал 16-й результат, а на недавнем этапе в Монако был 13-м.

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