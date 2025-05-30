Бриаторе ответил, сохранит ли Колапинто место в «Альпин» до конца сезона

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос, останется ли Франко Колапинто в команде до конца сезона.

«Франко? Нам нужно дать в его ситуации чуть больше времени, чтобы делать выводы. Мы видим его гонки. Но нам нужно полная гонка от него. Мы проехали Монте-Карло, но это особенная гонка для всех. Мы допустили много ошибок в квалификации, а в Монако, как известно, от квалификации зависит всё. Особенно в этом году гонка вышла очень скучной и раздражающей. Посмотрим.

Гонка в Испании станет первой полноценной для Франко. Я никогда не говорил, кому и сколько времени мы дадим. Пять, четыре, три, две, одну гонку. Посмотрим. Если Колапинто показывает выступление, то он пилотирует. Если нет, то посмотрим. Наша задача — подготовиться к следующему сезону. Так что, какой бы эксперимент нам ни понадобился, мы его проведём. Я не знаю на данный момент, останется Франко на сезон или нет, но посмотрим. Зависит от выступления. Мы смотрим только на выступление — больше ни на что», — приводит слова Бриаторе официальный сайт Формулы-1.