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Хэмилтон: из-за проблемы с машиной мы потеряли часть прижимной силы

Хэмилтон: из-за проблемы с машиной мы потеряли часть прижимной силы
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил причину, по которой он стал лишь 11-м во второй тренировке Гран-при Испании.

«Не самый весёлый для нас день. Это отличная трасса, была отличная погода, но день был не очень. Я бы не сказал, сейчас мотивирую команду. Нужно сохранять хладнокровие и работать дальше. У нас возникла проблема, из-за которой мы потеряли часть прижимной силы. Надеюсь, завтра, когда это будет исправлено, у нас будет немного лучший темп», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport-Total.

Напомним, 31 мая в Барселоне состоятся третья тренировка и квалификация, а в воскресенье — гонка Гран-при Испании.

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