Вассёр: не секрет, что у «Феррари» проблемы с балансом машины

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр высказался после пятничных тренировок Гран-при Испании о сложности в управлении машины итальянской команды.

«Не секрет, что у нас есть проблемы с балансом машины. Мы должны прибавить в этом. Но пока мы можем это исправить и демонстрировать хороший темп в гонках, я доволен. Именно так и было в последние пару уикендов.

Очевидно, что нам необходимо прибавить в скорости на одном быстром круге. Но я считаю, что главное — это работа с резиной, необходимо к началу круга вывести шины в рабочее окно. Баланс пока не идеален, это правда. Но, думаю, это верно и для остальных», — сказал Фредерик Вассёр в эфире Sky Sports.