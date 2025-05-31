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Бриаторе высказался о поисках нового руководителя для «Альпин»

Бриаторе высказался о поисках нового руководителя для «Альпин»
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о поиске нового руководителя команды после ухода Оливера Оукса.

«Мы ищем замену Оуксу. Но пока нет никаких новостей. По правде говоря, мне жаль Оливера, мы отлично ладили, он был хорошим боссом. Он ушёл по личным причинам. Мы ищем. Мы не хотим повторять ошибок. Я готов поработать в этой должности некоторое время. Когда мы решим, кто станет новым руководителем, мы объявим об этом.

Есть много людей, которые могут выполнять такую работу. Но мы ищем кого-то, кто хочет стать частью команды. Я знаю несколько человек, готовых отправиться в это путешествие. Скоро мы примем решение», — приводит слова Бриаторе официальный сайт Формулы-1.

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