Леклер: пятница прошла лучше, чем мы ожидали

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о пятничных тренировках Гран-при Испании.

«Это было неплохо. Честно говоря, это было немного лучше, чем мы ожидали. Машина по-прежнему демонстрирует большую производительность, которую мы надеемся получить в завтрашней квалификации. Нам ещё предстоит много работы, но я не думаю, что мы слишком далеко отстаём», — приводит слова Леклера Motorsport-Magazin.

Напомним, 31 мая в Барселоне состоятся третья тренировка и квалификация, а в воскресенье — гонка Гран-при Испании.

Леклер по итогам второй части свободных заездов стал пятым, а с утра показал четвёртое время.