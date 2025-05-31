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«Есть инструменты, чтобы имитировать что-то похожее». Леклер — о гибких крыльях

«Есть инструменты, чтобы имитировать что-то похожее». Леклер — о гибких крыльях
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о пятничных тренировках на Гран-при Испании и влиянии новой поправки в регламент об ужесточении проверки гибкости передних антикрыльев.

«В пятницу было очень, очень тепло, от этого на трассе было нелегко. Сцепление с трассой не такое, как нам хотелось бы, но оно оказалось не таким уж плохим.

Что касается ужесточения проверки гибкости передних антикрыльев, то мы очень быстро адаптируемся и у нас есть другие инструменты в машине, чтобы попытаться имитировать что-то похожее на то, что было раньше. Я думаю, что у других команд тоже есть свои разработки, так что никакого влияния на управление болидом я не ощутил», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

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