«Не такой большой сюрприз». Пиастри — о темпе «Ред Булл» в Испании

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», подвёл итоги двух пятничных тренировок и оценил темп «Ред Булл».

«День выдался непростым, и я думаю, что мы завершили его на подъёме, что было хорошо, но наши конкуренты выглядят быстрыми. Ферстаппен был быстр весь день, «Феррари» была на высоте, а «Мерседес» проявил темп в конце, так что борьба в квалификации будет напряжённой.

Но определённо есть несколько вещей, над которыми стоит попробовать поработать, но мы ожидали, что «Ред Булл» будет быстр. Так что это не такой уж большой сюрприз, но мы просто пытаемся сделать машину быстрее, и мы попробовали несколько вещей, некоторые из которых были хорошими, а некоторые — нет, но мы учимся», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.