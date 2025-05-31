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Гюнтер выиграл гонку 10-го этапа Формулы-Е в Шанхае, Вернь — 2-й, Барнард — 3-й

В субботу, 31 мая, на международном автодроме Шанхая завершилась гонка 10-го этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года. Победу одержал немецкий гонщик команды DS Penske Максимилиан Гюнтер. Второе место занял его напарник Жан-Эрик Вернь. Третьим стал Тейлор Барнард из NEOM McLaren.

Формула-Е. 10-й этап. Шанхай. Результаты гонки

1. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) — 29 кругов.

2. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +7.016.

3. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +7.488.

4. Дэниел Тиктум (Cupra Kiro) +7.866.

5. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) +8.140.

6. Норман Нато (Nissan FE Team) +8.242.

7. Сэм Бёрд (NEOM McLaren) +8.458.

8. Ник де Врис (Mahindra Racing) +8.875.

9. Себастьен Буэми (Envision Racing) +9.369.

10. Робин Фряйнс (Envision Racing) +9.677.