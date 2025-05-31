Гюнтер выиграл гонку 10-го этапа Формулы-Е в Шанхае, Вернь — 2-й, Барнард — 3-й
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В субботу, 31 мая, на международном автодроме Шанхая завершилась гонка 10-го этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года. Победу одержал немецкий гонщик команды DS Penske Максимилиан Гюнтер. Второе место занял его напарник Жан-Эрик Вернь. Третьим стал Тейлор Барнард из NEOM McLaren.
Формула-Е 2025. Этап 10, Шанхай, Китай
Шанхай. Гран-при. Гонка
31 мая 2025, суббота. 10:05 МСК
Окончено
1
Максимилиан Гюнтер
DS Penske
2
Жан-Эрик Вернь
DS Penske
3
Тейлор Барнард
NEOM McLaren
Формула-Е. 10-й этап. Шанхай. Результаты гонки
1. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) — 29 кругов.
2. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +7.016.
3. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +7.488.
4. Дэниел Тиктум (Cupra Kiro) +7.866.
5. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) +8.140.
6. Норман Нато (Nissan FE Team) +8.242.
7. Сэм Бёрд (NEOM McLaren) +8.458.
8. Ник де Врис (Mahindra Racing) +8.875.
9. Себастьен Буэми (Envision Racing) +9.369.
10. Робин Фряйнс (Envision Racing) +9.677.
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