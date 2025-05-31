Перес: для возвращения в Формулу-1 нужен важный и серьёзный проект

35-летний мексиканский гонщик Серхио Перес, выступавший в 2024 году в Формуле-1 за команду «Ред Булл», высказался о возможности вернуться в «Королевские гонки».

«Я не знаю, что произойдёт в будущем. Я осознаю, что завершил свою карьеру не так, как хотелось бы мне и как того заслуживает вся моя страна, и это очень важно для меня.

Но я также осознаю, что если я вернусь в «Королевские гонки», то, поскольку мы сделали всё в Формуле-1, нам придётся обратиться к очень важному и серьёзному проекту, к чему-то, что нас замотивирует», — приводит слова Переса издание GPblog.

Главным кандидатом на подписание Переса является команда «Кадиллак», которая придёт в Формулу-1 в 2026 году.