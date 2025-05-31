Домингес выиграл спринт Формулы-3 в Испании, Рамос — второй, Цолов — третий

В субботу, 31 мая, в Барселоне завершилась спринт-гонка пятого этапа Формулы-3 в сезона 2025 года. Победу одержал португальский гонщик Иван Домингес из команды «Ван Амерсфорт Рейсинг». Вторым приехал его напарник Сантьяго Рамос. Третьим — Никола Цолов из «Кампоса».
Формула-3. Испания. Спринт
1. Иван Домингес («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 21 круг.
2. Сантьяго Рамос (Van Amersfoort Racin) +2.1.
3. Никола Цолов («Кампос») +4.2.
4. Лоренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +8.4.
5. Теофиль Наэль (Van Amersfoort Racing) +9.9.
6. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +12.0.
7. Мари Бойя («Кампос») +14.5.
8. Джеймс Уортон («АРТ Гран-при») +18.5.
9. Ноэль Леон («Према») +18.9.
10. Тасанапол Интрафувасак («Кампос») +22.4.