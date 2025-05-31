Три французских пилота Формулы-1 сделали прогноз на финал Лиги чемпионов — 2025

Три французских гонщика Формулы-1 — Пьер Гасли («Альпин»), Эстебан Окон («Хаас) и франко-алжирец Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — сделали свой прогноз на финал Лиги чемпионов — 2025, в котором встретятся миланский «Интер» и парижский «Пари Сен-Жермен».

«Конечно, сам финал я буду смотреть. Это большой стресс. Имею в виду, что когда в финале играет «ПСЖ», то, очевидно, это возможность завоевать первый серьёзный трофей. Предсказывать счёт — плохая примета, но, мне кажется, мы выиграем 1:0», — приводит слова Окона пресс-служба «Королевских гонок».

«Безусловно, я буду наблюдать за этим финалом. Очень взволнован. Я бы хотел, чтобы «ПСЖ» выиграл со счётом 3:2», — сказал Гасли.

«Матч я буду смотреть вместе с Пьером. Но для начала мы ещё не нашли место. «ПСЖ» выиграет 3:2, на мой взгляд», — дополнил Хаджар.

Игра пройдёт в субботу, 31 мая, на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22:00 мск.