Нико Росберг: Макс Ферстаппен — пока лучший гонщик 2025 года

Немецкий гонщик и чемпион Формулы-1 Нико Росберг объяснил, почему считает четырёхкратного обладателя титула серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл» лучшим пилотом 2025 года.

«Макс по-прежнему на высоте. Последней нормальной трассой была Имола, и там он доминировал в гонке. Он был очень, очень быстр. Для меня он пока лучший гонщик года. Ты никогда не можешь сбрасывать Макса со счетов. В Имоле для меня это было действительно интересно, потому что я впервые за долгое-долгое время прибыл на трассу и по-настоящему увидел магию Макса Ферстаппена.

Прежде всего, машины этого поколения невероятно нервозны на задней оси. Вы видите, что пилоты много работают с рулём, а задняя часть всегда очень манёвренна. Она очень тяжёлая, виляющая и, похоже, доставляет неудобства всем. Макс Ферстаппен входит в поворот, и это действительно невероятно.

Он уменьшает недостаточную поворачиваемость и превращает машину в очень управляемую, хотя в этот момент у любого другого гонщика были бы сильные рывки и настоящий фристайл, но он действительно способен удерживать под контролем и избыточную поворачиваемость.

Если вы перестараетесь, то шины перегреются, лопнут, вы потеряете массу времени — и Макс просто удивительно балансирует избыточную поворачиваемость в этом крошечном окне. Это похоже на произведение искусства, это невероятно», — приводит слова Росберга издание Motorsport со ссылкой на эфир Sky Sports.