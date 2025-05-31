Росберг: «Феррари» непригодна для пилотирования

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о темпе болида команды «Феррари» SF-25.

«Я был на трассе, наблюдал за Льюисом и Шарлем и могу подтвердить, что «Феррари» непригодна для пилотирования. У них было больше недостаточной поворачиваемости, чем у других, и более резкая избыточная поворачиваемость. Всего происходило немного больше.

Но они всё ещё в поиске решения и настроек, потому что, по-видимому, даже несмотря на проблемы с балансировкой, машина по-прежнему относительно быстра, особенно на длинных трассах», — приводит слова Росберга издание Sky Sports.

В данный момент в Барселоне проходит третья практика девятого этапа Гран-при Испании.