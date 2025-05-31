Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг: «Феррари» непригодна для пилотирования

Росберг: «Феррари» непригодна для пилотирования
Комментарии

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о темпе болида команды «Феррари» SF-25.

«Я был на трассе, наблюдал за Льюисом и Шарлем и могу подтвердить, что «Феррари» непригодна для пилотирования. У них было больше недостаточной поворачиваемости, чем у других, и более резкая избыточная поворачиваемость. Всего происходило немного больше.

Но они всё ещё в поиске решения и настроек, потому что, по-видимому, даже несмотря на проблемы с балансировкой, машина по-прежнему относительно быстра, особенно на длинных трассах», — приводит слова Росберга издание Sky Sports.

В данный момент в Барселоне проходит третья практика девятого этапа Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 3
31 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Идёт
Материалы по теме
Нико Росберг: Макс Ферстаппен — пока лучший гонщик 2025 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android