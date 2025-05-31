Гонщица-эксперт: изменение регламента не повлияло на «Макларен»

30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, высказалась об ужесточении проверки гибкости переднего антикрыла.
«Новая поправка к регламенту не замедлила работу «Макларена». Команда уже давно знала об этом изменении. Я считаю, что они работали над тем, как его обойти.
Мы знаем, что Ландо уже работал с обновлённым передним антикрылом, которое используют в Барселоне, в Имоле, так что у них было достаточно данных, чтобы это не оказало большого влияния, и, учитывая время в практиках, это не замедлило их работу», — приводит слова Шифф издание Sky Sports.