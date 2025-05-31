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Гонщица-эксперт: изменение регламента не повлияло на «Макларен»

Гонщица-эксперт: изменение регламента не повлияло на «Макларен»
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30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, высказалась об ужесточении проверки гибкости переднего антикрыла.

Шифф — чемпионка китайской серии Clio Cup 2014. В том же году она участвовала в «24 часах Зольдера». В 2017 году выступила на KTM X-Bow GT4 на нескольких этапах Европейской серии GT4 Northern Cup, её лучшим результатом стало шестое место в классе (12-е в общем зачёте) во второй гонке четвёртого этапа в Словакии. В 2018 году Шифф участвовала в «24 часах Нюрбургринга», заняв второе место в классе (39-е в общем зачёте). Была пилотом женской Формулы (W Series) в 2019-м.

«Новая поправка к регламенту не замедлила работу «Макларена». Команда уже давно знала об этом изменении. Я считаю, что они работали над тем, как его обойти.

Мы знаем, что Ландо уже работал с обновлённым передним антикрылом, которое используют в Барселоне, в Имоле, так что у них было достаточно данных, чтобы это не оказало большого влияния, и, учитывая время в практиках, это не замедлило их работу», — приводит слова Шифф издание Sky Sports.

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