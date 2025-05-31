Чемпион Формулы-1: всё внимание в Испании приковано к Норрису

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг заявил, что поклонники и эксперты пристально следят за выступлением британского гонщика Ландо Норриса, представляющего команду «Макларен», на девятом этапе сезона 2025 года — Гран-при Испании.

«Всё внимание в Испании приковано к Ландо. Сможет ли он после успеха в Монако сохранить этот импульс здесь, в Барселоне. Во второй практике Оскар проехал блестящий круг, который был близок к совершенству. Это нанесло удар по уверенности Ландо, так что давайте посмотрим, как он справится с этим», — приводит слова Росберга издание Sky Sports.

В данный момент в Барселоне проходит третья практика. На момент публикации лучшие времена показали Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».