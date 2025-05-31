Пиастри — лучший в третьей практике Ф-1 ГП Испании, Норрис — второй, Леклер — третий

В субботу, 31 мая, в Барселоне завершилась третья практика девятого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Испании. Лучшее время показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат у его напарника Ландо Норриса. Третий — Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.387.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.526.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.743.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.752.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.988.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.995.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.018.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.027.

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.140.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.250.

11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.335.

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.346.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.371.

14. Юки Цунода («Ред Булл») +1.505.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.517.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1.567.

17. Франко Колапинто («Альпин») +1.698.

18. Эстебан Окон («Хаас») +1.751.

19. Александер Албон («Уильямс») +1.902.

20. Оливер Берман («Хаас») +2.073.