Пиастри — лучший в третьей практике Ф-1 ГП Испании, Норрис — второй, Леклер — третий

В субботу, 31 мая, в Барселоне завершилась третья практика девятого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Испании. Лучшее время показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат у его напарника Ландо Норриса. Третий — Шарль Леклер из «Феррари».
Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.387.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.526.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.743.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.752.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.988.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.995.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.018.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.027.
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.140.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.250.
11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.335.
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.346.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.371.
14. Юки Цунода («Ред Булл») +1.505.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.517.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1.567.
17. Франко Колапинто («Альпин») +1.698.
18. Эстебан Окон («Хаас») +1.751.
19. Александер Албон («Уильямс») +1.902.
20. Оливер Берман («Хаас») +2.073.