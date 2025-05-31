«Хотя бы одну машину в третьем сегменте». Ваулз — о проблемах «Уильямса» в Испании

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз рассказал о проблемах коллектива на Гран-при Испании после трёх тренировок девятого этапа.

«Сложная сессия, всё ещё сложная для нас. Я думаю, мы сделали небольшой шаг вперёд, но на самом деле предстоит ещё многое сделать. Реальность сегодняшнего дня заключается в том, чтобы попытаться иметь хотя бы одну машину в третьем сегменте. К сожалению, это то, к чему мы реально стремимся», — приводит слова Ваулза издание Sky Sports.

Лучшее время в заключительной практике показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат у его напарника Ландо Норриса. Третий — Шарль Леклер из «Феррари». Подопечные Ваулза Карлос Сайнс и Александер Албон — 13-й и 19-й.