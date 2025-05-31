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Расселл: если бы я был Тото Вольфом, то взял бы в «Мерседес» себя и Ферстаппена

Расселл: если бы я был Тото Вольфом, то взял бы в «Мерседес» себя и Ферстаппена
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался о возможном уходе из «Ред Булл» четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена.

«Дело в том, что в команде Формулы-1 есть два места. И я уже говорил, что был бы счастлив стать напарником Ферстаппена. Но факт остается фактом: почему бы команде не захотеть Ферстаппена?

Если бы я был Тото [Вольфом] и у меня было бы два пустых места в команде и возможность выбрать любых пилотов из пелотона, то я бы взял себя и Ферстаппена. Я не считаю это проявлением неуважения. Так устроен спорт.

И «Феррари», если бы могла выбирать, то взяла бы Ферстаппена и Леклера. «Макларен», вероятно, предпочёл бы Ферстаппена и… здесь, возможно, было бы сложнее: Норрис или Пиастри. Так что в преддверии 2026 года, где возможны перестановки за рулём болидов, Ферстаппен — вариант номер один для многих. Так что это не является проявлением неуважения. Это просто реальность», — приводит слова Расселла издание GPblog.

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