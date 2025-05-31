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Формула-2 — Испания — результаты спринта

Версхор выиграл спринт Формулы-2 в Испании, Данн — 2-й, Вильягомес — 3-й
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В субботу, 31 мая, в Барселоне завершилась спринт-гонка пятого этапа Формулы-2 в сезона 2025 года. Победу одержал нидерландский гонщик Рихард Версхор из команды «МП Мотоспорт». Вторым приехал лидер чемпионата из «Родена» Алекс Данн. Третьим — Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг»).

Вильягомес стартовал с 22-й, последней позиции, а Данн с 19-й. Для Рафаэля это первый подиум в Формуле-2.

Формула-2 2025. Этап 6, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Спринт (26 кругов)
31 мая 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Рихард Версхор
MP Motorsport
42:00.288
2
Алекс Данн
Rodin Motorsport
+0.380
3
Рафаэль Вильягомес
Van Amersfoort Racing
+8.334

Формула-2. Испания. Спринт

1. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») — 26 кругов.
2. Алекс Данн («Роден») +0.3.
3. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +8.3.
4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +11.4.
5. Себастьян Монтойя («Према») +11.6.
6. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +12.5.
7. Люк Браунинг («Хайтек») +13.3.
8. Леонардо Форнароли («Инвикта») +14.0.
9. Арвид Линдблад («Кампос») +14.3.
10. Сами Мегетуниф («Трайдент») +16.4.

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