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Версхор выиграл спринт Формулы-2 в Испании, Данн — 2-й, Вильягомес — 3-й

В субботу, 31 мая, в Барселоне завершилась спринт-гонка пятого этапа Формулы-2 в сезона 2025 года. Победу одержал нидерландский гонщик Рихард Версхор из команды «МП Мотоспорт». Вторым приехал лидер чемпионата из «Родена» Алекс Данн. Третьим — Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг»).

Вильягомес стартовал с 22-й, последней позиции, а Данн с 19-й. Для Рафаэля это первый подиум в Формуле-2.

Формула-2. Испания. Спринт

1. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») — 26 кругов.

2. Алекс Данн («Роден») +0.3.

3. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +8.3.

4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +11.4.

5. Себастьян Монтойя («Према») +11.6.

6. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +12.5.

7. Люк Браунинг («Хайтек») +13.3.

8. Леонардо Форнароли («Инвикта») +14.0.

9. Арвид Линдблад («Кампос») +14.3.

10. Сами Мегетуниф («Трайдент») +16.4.