Экс-стратег Ф-1 назвала проблему, которая может помешать Хэмилтону в квалификации Испании

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз рассказала, что проблема 40-летнего гонщика и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» с переключением передач, на что он пожаловался в конце третьей практики Гран-при Испании, может вызвать серьёзные сложности для итальянского коллектива.

«Это будет большой проблемой для команды. Им, возможно, сразу же придётся менять коробку передач, так как нельзя допустить, чтобы это затянулось в квалификацию. Они должны очень быстро определить, является ли это электронной проблемой, проблемой датчика или если есть что-то более серьёзное внутри коробки передач, что нужно проверить», — приводит слова Коллинз издание Sky Sports.