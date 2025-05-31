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Экс-стратег Ф-1 назвала проблему, которая может помешать Хэмилтону в квалификации Испании

Экс-стратег Ф-1 назвала проблему, которая может помешать Хэмилтону в квалификации Испании
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Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз рассказала, что проблема 40-летнего гонщика и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» с переключением передач, на что он пожаловался в конце третьей практики Гран-при Испании, может вызвать серьёзные сложности для итальянского коллектива.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 3
31 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:12.387
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.526
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.743

«Это будет большой проблемой для команды. Им, возможно, сразу же придётся менять коробку передач, так как нельзя допустить, чтобы это затянулось в квалификацию. Они должны очень быстро определить, является ли это электронной проблемой, проблемой датчика или если есть что-то более серьёзное внутри коробки передач, что нужно проверить», — приводит слова Коллинз издание Sky Sports.

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