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Видео: пилот Формулы-1 Джордж Расселл привёз мяч на финал Лиги чемпионов — 2025

Видео: пилот Формулы-1 Джордж Расселл привёз мяч на финал Лиги чемпионов — 2025
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27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий коллектив «Мерседес», снялся в проморолике предстоящего финала Лиги чемпионов — 2025, в котором привёз на стадион «Арена Мюнхен» футбольный мяч.

За Кубок Лиги чемпионов сразятся миланский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен». На стадии полуфинала парижский коллектив прошёл «Арсенал», обыграв лондонскую команду со счётом 3:1 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии «нерадзурри» победили «Барселону» со счётом 7:6 по результатам двух встреч.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Интер» в финале Лиги чемпионов – 2024/2025.

Ранее сразу три французских пилота «Королевских гонок» сделали свои прогнозы на финальную встречу.

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