Юки Цунода стал последним в квалификации Гран-при Испании
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Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода стал последним по итогам квалификации Гран-при Испании. Юки уступил Максу Ферстаппену шесть десятых секунды по итогам первого сегмента квалификации, однако, учитывая плотность квалификации, Ферстаппен закончил сегмент вторым, а Цунода — последним.
Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302
«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Монако.
Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 161 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 158 баллов. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (136).
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