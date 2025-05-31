Юки Цунода стал последним в квалификации Гран-при Испании

Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода стал последним по итогам квалификации Гран-при Испании. Юки уступил Максу Ферстаппену шесть десятых секунды по итогам первого сегмента квалификации, однако, учитывая плотность квалификации, Ферстаппен закончил сегмент вторым, а Цунода — последним.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Монако.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 161 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 158 баллов. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (136).