Сайнс впервые не прошёл во второй сегмент квалификации в составе «Уильямса»

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс впервые в сезоне не прошёл во второй сегмент квалификации. На Гран-при Испании Сайнс стал лишь 18-м в первом сегменте квалификации, что стало его худшей квалификацией в составе «Уильямса». Ранее Сайнс не опускался ниже 15-й позиции по итогам квалификационных сессий.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Монако.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 161 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 158 баллов. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (136).