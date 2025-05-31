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Сайнс впервые не прошёл во второй сегмент квалификации в составе «Уильямса»

Сайнс впервые не прошёл во второй сегмент квалификации в составе «Уильямса»
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Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс впервые в сезоне не прошёл во второй сегмент квалификации. На Гран-при Испании Сайнс стал лишь 18-м в первом сегменте квалификации, что стало его худшей квалификацией в составе «Уильямса». Ранее Сайнс не опускался ниже 15-й позиции по итогам квалификационных сессий.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Монако.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 161 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 158 баллов. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (136).

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