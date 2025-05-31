Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Испании, Норрис — второй, Ферстаппен — третий

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем квалификации Гран-при Испании. Вторым по итогам сессии стал его напарник Ландо Норрис, третьим — действующий и четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым.
Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:11.546.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.209.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.302.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.302.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.499.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.565.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0.585.
8. Пьер Гасли («Альпин») +0.653.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.706.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.738.
После второго сегмента выбыли:
11. Александр Албон («Уильямс») — 1:12.641.
12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:12.756.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:12.763.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:13.058.
15. Оливер Берман («Хаас») — 1:13.315.
После первого сегмента выбыли:
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:13.190.
17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:13.201.
18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:13.203.
19. Франко Колапинто («Альпин») — 1:13.334.
20. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:13.385.