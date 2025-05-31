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Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Испании, Норрис — второй, Ферстаппен — третий

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем квалификации Гран-при Испании. Вторым по итогам сессии стал его напарник Ландо Норрис, третьим — действующий и четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:11.546.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.209.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.302.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.302.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.499.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.565.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0.585.

8. Пьер Гасли («Альпин») +0.653.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.706.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.738.

После второго сегмента выбыли:

11. Александр Албон («Уильямс») — 1:12.641.

12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:12.756.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:12.763.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:13.058.

15. Оливер Берман («Хаас») — 1:13.315.

После первого сегмента выбыли:

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:13.190.

17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:13.201.

18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:13.203.

19. Франко Колапинто («Альпин») — 1:13.334.

20. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:13.385.